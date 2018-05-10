Владимир Путин может открыть Крымский мост 15 мая

Официальное открытие Крымского моста пройдет 15 или, в крайнем случае, днем позже. Об этом «Газете.Ru» сообщили информированные источники.

На торжественной церемонии будет присутствовать Владимир Путин - дата открытия выбрана исходя из его рабочего графика.

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«Путин на открытие моста точно поедет, скорее всего, это будет следующий вторник (15 мая – «Газета.Ru»). В крайнем случае, все сдвинется на день», - заявил «Газете.Ru» информированный источник, близкий к Кремлю.

Уже известно, что 14 мая Владимир Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Сочи. Четыре дня спустя, 18 мая, президент там же проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Кстати, немецкий лидер заезжала на переговоры в сочинскую резиденцию президента Бочаров Ручей и в мае прошлого года. Учитывая, что вскоре после переговоров с Меркель Путину предстоит участие в Петербургском экономическом форуме, у президента остается не так много времени для участия в церемонии открытия моста, которая обязательно точно пройти в мае. В этой в связи 15-16 мая, учитывая небольшое расстояние между Сочи и Крымом, действительно представляются оптимальными датами для участия в церемонии президента.

Информацию о запланированном на 15 или 16 мая открытии моста «Газете.Ru» подтвердил и один из членов мотосообщества Крыма, который вместе с другими байкерами из мотоклуба «Ночные волки» собирается одним из первых проехать по мосту.

Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».