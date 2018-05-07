Мара Багдасарян попросила вернуть ей права

Стритрейсерша Мара Багдасарян попросила ГИБДД вернуть ей водительские права, которые были отобраны у нее из-за эпилепсии, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Дорогомиловского суда.

В суд поступил иск Багдасарян к профильному подразделению полиции, в котором она просит признать незаконным отказ в выдаче водительского удостоверения и обязать устранить нарушения прав и свобод путем выдачи прав.

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Иск будет рассмотрен 18 мая.

Ранее Багдасарян удалила сообщение о «возвращенных» водительских правах.

В июне 2017 года суд лишил автомобилистку Багдасарян водительских прав из-за того, что она страдает эпилепсией. Об этом заболевании в суде рассказывал адвокат девушки Давид Кемулария, когда просил изменить вид обязательных работ с очистки улиц от снега на бумажную работу в ГБУ «Жилищник».