Аваков сообщил о задержании в Азербайджане нападавшего на депутата Рады

Один из нападавших на депутата Рады Мустафу Найема задержан в Азербайджане. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков, цитирует его пресс-служба ведомства.

По словам Авакова, трое нападавших были задержаны на месте, им избрали меру пресечения.

«Четвертый участник через 20 минут после происшествия заказал билет на самолет и через 2,5-3 часа вылетел в Баку. На момент пересечения границы его личность еще не была установлена, однако ему заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям и объявили в розыск. Сегодня он был задержан нашими азербайджанскими коллегами», — сказал глава министерства.

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30 апреля в ходе дорожного конфликта в Киеве четверо мужчин, среди которых были граждане России, избили Найема. Депутат был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что Найем разочарован мерой пресечения, которую суд избрал для трех участников нападения.