В России с 4 мая изменились правила техосмотра автомобилей

В России с 4 мая вступили в силу изменения в правила проведения техосмотра автомобилей. Соответствующий федеральный закон был подписан президентом Владимиром Путиным 23 апреля.

Теперь операторы технического осмотра обязаны выдавать диагностическую карту даже в том случае, если транспортное средство не соответствует нормам безопасности. При этом в карте должны быть соответствующие пометки.

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Кроме того, в законе уточняется перечень полномочий органов региональной власти в сфере техосмотра. Теперь субъекты могут сами устанавливать предельный размер платы за техосмотр и контролировать его соблюдение. То же самое касается и размера платы за выдачу дубликата диагностической карты.

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