Двенадцать автобусов горят в Новой Москве

Представители Главного управления МЧС по Москве в твиттере ведомства сообщили о возгорании 12 автобусов на территории Новой Москвы на улице Типографской.

«Ул.Типографская д.8 ,происходит возгорание 12 автобусов на площади 300 кв.м. пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в тексте официального сообщения.

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Причины и обстоятельства произошедшего на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что глава МЧС России Владимир Пучков назвал небезопасным каждый второй ТЦ в России по итогам масштабной проверки из-за массовых нарушений правил пожарной безопасности..