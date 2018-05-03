Владелец сгоревшего Patriot получил от УАЗа 2,2 миллиона рублей

Владелец сгоревшего внедорожника УАЗ Patriot получил от компании-производителя гораздо большую компенсацию, нежели он рассчитывал. Об этом «Газете.Ru» сообщил сам автомобилист. Позже эту информацию подтвердили и в компании УАЗ.

В сентябре 2017 года москвич Алексей Чучмарев после нескольких судов смог добиться признания компании ответственной за выгоревший в поле внедорожник. Автомобилист требовал выплатить ему около 6 млн руб.: в эту сумму он включил стоимость самого автомобиля, а также расходы на услуги адвокатов и моральный вред. В итоге суд обязал УАЗ выплатить 1,5 млн руб., что полностью устроило водителя.

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Но когда стороны получили на руки решение суда, оказалось, что сумма, которую должен был получить Чучмарев с 1,5 млн руб. выросла до 2 199 533 руб.

В Ульяновске предположили, что в документ закралась ошибка: «по ознакомлении с текстом решения обнаружилось, что судья, кроме названных в судебном заседании сумм, в том числе и излишне взысканной суммы 279 998,8 руб., взыскала с ООО «УАЗ» штраф в размере 607 000 руб. Итого, в решении звучит: «всего взыскать 2 199 533 руб.» против озвученной в судебном заседании суммы 1 592 532 руб. (с учетом арифметической ошибки)», — заявили «Газете.Ru» в компании УАЗ.

Тем не менее, в октябре 2017 года УАЗ принял решение уплатить автомобилисту всю сумму полностью. Однако уже в ноябре компания подала апелляцию с тем, чтобы получить от суда разъяснения о расхождении в суммах и устранения неточностей. Во время очередного судебного слушания 24 апреля 2018 года УАЗ неожиданно отказался ото всех претензий.

Между тем автомобилист заявил «Газете.Ru», что уже написал открытое письмо владельцу компании Вадиму Швецову, с тем, чтобы УАЗ внес в конструкцию своих автомобилей необходимые изменения с тем, чтобы не допускать возгораний.

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