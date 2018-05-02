Неизвестный попытался наехать на израильских полицейских

Неизвестный совершил попытку наезда на сотрудников правоохранительных органов в Иерусалиме, в результате инцидента никто не пострадал, сообщается в твиттере израильской полиции.

«Некоторое время назад была совершена попытка наезда на полицейских на перекрестке у Национальной штаб-квартиры израильской полиции [в Иерусалиме]. Пострадавших нет», — говорится в твиттере полиции.

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Также отмечается, что в данный момент водитель и пассажир транспортного средства задержаны.

Ранее сообщалось, что водитель внедорожника сбил двух военных и полицейского в Израиле. По данным полиции, мужчина сначала сбил полицейского около местного рынка, после чего продолжил движение и сбил двух военных около железнодорожной станции. Раненый полицейский открыл огонь по водителю и ликвидировал его.