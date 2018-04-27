Автор «вафельной» разметки не исключил рост штрафа за выезд на загруженный перекресток

Автор инициативы по запуску в России «вафельной» разметки, руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский в беседе с «Газетой.Ru» не исключил что в будущем в Москве «стоимость» нарушения могут поднять до 3 тыс. руб. (в регионах до 1,5 тыс. руб.) и квалифицировать его по другой статье КоАП, как нарушение правил остановки-стоянки транспортного средства.

В настоящее время застрявших на «вафле» водителей, согласно ПДД, можно штрафовать на 1 тыс. руб. за выезд на забитый перекресток, либо за нарушение разметки (здесь ответственность 500 руб).

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«Уточнение про разметку сделано для того, чтобы избежать дискуссий с водителями, которые иногда пытались оспорить такой штраф за «вафлю», поскольку они, якобы, никому не помешали. Но теперь все будет проще: есть снимок на «вафле», есть штраф», — сказал Шумский.

С 28 апреля 2018 года в Правилах дорожного движения официально появилась ответственность за выезд на «вафельную» разметку на загруженных перекрестках. Ранее такие желтые «вафли» рисовали на пересечении улиц только в тех городах, где нововведение оформили в виде эксперимента. Признание «вафель» на федеральном уровне означает, что теперь местные власти в любом городе совершенно официально могут нанести специальную разметку и не заниматься оформлением эксперимента на местном уровне. Размер штрафа для всех един – 1 тыс. руб.

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