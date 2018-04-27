Эксперт рассказал, кого в первую очередь будут наказывать за нарушение «вафельницы»

Штрафы за выезд на «вафельную» разметку в первую очередь будут получать начинающие неопытные водители, которые не научились прогнозировать дорожную обстановку. Так в беседе с «Газетой.Ru» заявил президент «Гильдии автошкол» России Сергей Лобарев, оценивая нововведение в ПДД.

«Выезжая на перекресток важно думать, а не помешает ли ваш автомобиль перпендикулярному потоку, — сказал Лобарев. — Но существующая организация дорожного движения в купных городах, а также и протяженность ряда перекрестков – порядка 60-70 м – делают такое прогнозирование довольно непростой задачей, особенно для новичков. Часов для практики в городе не хватает, работаем в основном на площадках, и поэтому именно начинающие водители, на мой взгляд, будут попадать под эту «вафельницу».

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В целом Лобарев положительно оценил эффект от «вафель». «Из-за мешающих проезду перпендикулярному потоку пропускная способность перекрестков снижается примерно на 30%, — говорит эксперт. – Люди будут опасаться штрафных санкций, станут лучше ориентироваться на дороге».

С 28 апреля 2018 года в Правилах дорожного движения официально появилась ответственность за выезд на «вафельную» разметку на загруженных перекрестках. Ранее такие желтые «вафли» рисовали на пересечении улиц только в тех городах, где нововведение оформили в виде эксперимента. Признание «вафель» на федеральном уровне означает, что теперь местные власти в любом городе совершенно официально могут нанести специальную разметку и не заниматься оформлением эксперимента на местном уровне. Размер штрафа для всех един – 1 тыс. руб.

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