В Москве из-за ДТП с грузовиком ограничили движение по МКАД

На западе Москвы из-за ДТП, в котором опрокинулся грузовик, ограничили движение. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на управление ГИБДД России по городу.

По словам источника, КамАЗ наехал на барьерное ограждение.

««На внутренней стороне 60 км МКАД произошло опрокидывание грузового автомобиля КамАЗ. Из кузова машины на две полосы проезжей части рассыпался песок. Движение транспорта ограничено тремя полосами дороги. Пострадавших в ДТП нет», — рассказал источник.

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