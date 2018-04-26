В России выросла средняя стоимость бензина

Средняя цена литра бензина в России за неделю с 16 по 22 апреля увеличилась на 17 коп., до 40,26 руб. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Стоимость дизельного топлива выросла на 20 коп., до 41,45 руб. за литр.

С начала года бензин подорожал на 1,4%, а дизель — на 2,3%.

Реклама

За неделю рост цен на бензин был зафиксирован в 68 центрах субъектов России. Самый высокий рост цены произошел в Казани — на 1,6%, Брянске — на 1,2%, Перми — на 1,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,4%.

Ранее сообщалось, что ФАС вынесла предупреждение трем компаниям за дефицит бензина на бирже.