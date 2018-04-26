В известного адвоката и защитника автомобилистов плеснули кислотой в Москве

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В известного адвоката Александра Липатникова неизвестные плеснули кислотой ночью 25 апреля. Об этом «Газете.Ru» сообщил сам Липатников, который уточнил, что все произошло во дворе собственного дома

«Все нормально, небольшие химические ожоги, нападавшего устанавливают. Облили какой-то кислотой, но скорая приехала моментально и сильных ожогов нет. Это похоже на обычный разбой», — сказал адвокат.

Липатников не стал связывать произошедшее с профессиональной деятельностью, которая включает в том числе защиту прав автомобилистов. В частности, после консультаций адвоката, «Газета.Ru» помогла ликвидировать действовавшую много лет коварную ловушку, из-за которой сотни московских водителей были привлечены к административной ответственности за проезд на красный свет, а десятки — лишились водительских прав.