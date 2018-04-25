Протестующие в Ереване перекрыли трассу на северо-восток Армении

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В армянской столице участники протестной акции вышли на трассу Ереван-Севан и перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, дорога важна, так как связывает Ереван с северо-восточной частью страны. В настоящее время находящиеся на дороге митингующие скандируют «Отвергни сержикова Карена!», имея в виду Карена Карапетяна, преемника экс-премьера страны Карена Карапетяна. Кроме того, проблемы с движением транспорта связаны с тем, что в центре и на окраинах города многие улицы перерыты митингующими.

Ранее сообщалось, что в центре Еревана, где продолжается протестная акция, начали собираться полицейские.