ГИБДД начала проверку после наезда автомобиля на одного из создателей «Новичка»

ГИБДД Краснодарского края начала проверку по факту ДТП, в котором 24 апреля пострадал один из разработчиков группы нервно-паралитических веществ под общим названием «Новичок» Владимир Углев. Об этом сообщает издание «Yuga.Ru».

«В отдел МВД России по Анапе 24 апреля поступило сообщение из медицинского учреждения о получении местным жителем телесных повреждений. По факту сотрудники полиции проводят проверку», — цитирует издание сообщение пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», инцидент произошел 24 апреля в районе анапского хутора Чембурка. 71-летний мужчина сам обратился в больницу, после того как в 15.15 попал был сбит автомобилем. По словам Углева, после удара его забросило на капот машины, из-за чего у нее разбилось лобовое стекло.