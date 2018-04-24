В Торонто предъявили обвинение в убийстве наехавшему на людей водителю

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В Канаде предъявили обвинения в убийстве первой степени десяти человек водителю микроавтобуса, который наехал на людей в Торонто, передает Toronto Star.

Также ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство 13 человек.

В полиции считают действия задержанного водителя, 25-летнего Алика Минассяна, умышленными, склоняясь к версии о теракте. Его мотивы неизвестны, также неизвестно, были ли у него сообщники. Трагедия произошла на фоне проходящих в городе встреч глав МИД и МВД стран G7. Свою помощь в расследовании наезда канадцам уже предложили власти США.

Подробности о произошедшем читайте в материале «Газеты.Ru».