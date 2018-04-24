Число жертв наезда на пешеходов в Торонто возросло

Один из пострадавших при наезде фургона на пешеходов в Торонто скончался, таким образом, число жертв инцидента возросло до 10. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные полиции.

Как сообщил источник телеканала, полиция уже установила личность задержанного водителя фургона.

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Также в полиции отметили, что наезд вероятнее всего был совершен преднамеренно, однако указаний на то, что это был теракт, пока нет.

Ранее сообщалось, что у посольства России в Канаде нет данных о том, что среди пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Торонто были россияне.