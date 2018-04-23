Полиция задержала наехавшего на пешеходов в Торонто водителя

Полиция задержала водителя фургона, который наехал на толпу пешеходов в канадском Торонто. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правоохранителей.

Личность водителя пока не установлена.

По предварительным данным, пострадали 10 человек, однако точных данных пока не приводится. Также неизвестно, намеренно ли водитель наехал на людей, хотя ранее сообщалось, что он продолжил движение после инцидента.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал ДТП.

«Мы продолжаем собирать информацию и сообщим подробности, как только сможем», — сказал Трюдо.

Reuters подчеркивает, что в Торонто проходит саммит «большой семерки». Инцидент произошел в нескольких километрах от места его проведения.