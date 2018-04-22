В Тверской области увеличилось число погибших при опрокидывании автобуса с паломниками

Число погибших из-за опрокидывания пассажирского автобуса с паломниками в Торжке увеличилось до двух. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК России.

«В результате ДТП в Тверской области с участием автобуса скончался второй пострадавший. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что авария произошла под Торжком, на въезде в город с трассы М-10. По имеющимся данным, в ДТП один человек погиб и 12 получили ранения. На место выехали спасательные службы и кареты скорой помощи.