На Украине задумали избавиться от желтого сигнала светофора

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил ряду украинских ведомств проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора. Об этом на своей странице в фейсбуке написал заместитель министра инфраструктуры страны Юрий Лавренюк.

«Премьер-министр поручил министерству инфраструктуры, МВД, Национальной полиции, «Укравтодору» и «Укртрансбезопасности» проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора и в случае необходимости вынести соответствующий вопрос на заседание правительства», — написал он.

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По словам Лавренюка, все последние резонансные ДТП на Украине связаны с проездом на желтый сигнал светофора.

«Многие страны в мире отказываются от желтого сигнала светофора, должен быть только красный и зеленый и сама жесткая ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал», — заключил замминистра.

Ранее сообщалось, что китаянка приняла попу обезьяны за светофор, резко остановилась и устроила ДТП.