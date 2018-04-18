На трассе Пермь – Екатеринбург полиция со стрельбой задержала пьяного водителя

Ночью 18 апреля на 350-м километре дороги Пермь-Екатеринбург сотрудники полиции со стрельбой задержали водителя Nissan Tiida и четверых пассажиров, которые проигнорировали требование об остановке.

Как сообщил «Газете.Ru» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, преследование нарушителя началось в Екатеринбурге около 02.50 по местному времени. Экипаж ГИБДД неоднократно требовал через громкоговоритель прекратить движение, но безрезультатно.

Реклама

Когда Nissan оказался на загородной трассе, один из инспекторов произвел предупредительный выстрел в воздух, а после еще несколько выстрелов сделал по колесам иномарки. Когда все четыре колеса были пробиты, водитель остановился. Все находившиеся в салоне преследуемой машины бросились в разные стороны, но нарушителей задержали полицейские. Как выяснилось, четверо из задержанных имеют судимость за кражи, а один из них — за насильственные действия сексуального характера.

По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, прав никогда не получал.

По данному факту проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту незаконного завладения транспортным средством. Кроме того, в отношении водителя уже составлен протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП России — невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.