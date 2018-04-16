Осужденная за ДТП с «трезвым мальчиком» Алисова просит отсрочить приговор

Приговоренная к трем годам колонии общего режима после скандального ДТП, в котором погиб шестилетний Алексей Шимко из подмосковной Балашихи, просит отсрочки наказания. Как стало известно «Газете.Ru», в апреле Ольга Алисова подала в Железнодорожный городской суд Московской области соответствующее ходатайство. На основании ст. 82 УК России Алисова просит об отсрочке назначенных ей трех лет колонии-поселения до тех пор, пока ее малолетней дочери, которую женщина воспитывала одна, не исполнится 14 лет. Сейчас девочке 10 лет.

Отец погибшего мальчика Роман Шимко оказался категорически против того, чтобы виновницу ДТП, в котором погиб его сын, отпустили на свободу. Шимко уже направил в Железнодорожный районный суд, а также в Мособлсуд ходатайства об отказе в удовлетворении просьбы Алисовой (документ имеется в распоряжении «Газеты.Ru»). В своей жалобе он напоминает, что женщина так и не раскаялась в произошедшем. Он утверждает, что Алисова и ее близкие до сих пор винят в произошедшем дедушку мальчика, который пошел с ним на прогулку.

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Шимко в своей жалобе обращает внимание на то, что дочь Алисовой сейчас находится в хороших условиях.

«Из официальных документов, содержащихся в седьмом томе уголовного дела о ДТП, следует, что в отношении ребенка Алисовой была своевренно установлена опека, которую осуществляет ее сестра по фамилии Комзарова. Дочь осужденной проживает в полной семье. В установленном законом порядке опекуны получают необходимую денежную компенсацию. Эти средства являются достаточными для содержания ребенка. Социальное положение ее дочери во время отбывания наказания в колонии-поселении ни в коей мере не ухудшится, так как и мать Алисовой трудоустроена медсестрой, имеет стабильный доход и в состоянии участвовать в воспитании ребенка своей дочери», — говорится в обращении Шимко.

Ранее сообщалось, что 15 ноября Железнодорожный суд Балашихи признал автомобилистку Ольгу Алисову виновной в совершении смертельного ДТП и приговорил ее к трем годам колонии-поселения и выплате потерпевшей стороне 2,5 млн рублей в виде моральной компенсации.