В Тульской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовик и локомотив

В Ефремовском районе Тульской области на железнодорожном переезде произошло столкновение грузового автомобиля DAF и маневрового локомотива. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по области.

«Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде на 343 км Московской железной дороги, где произошло столкновение двух транспортных средств: сидельного тягача DAF и состава из маневрового локомотива», — говорится в заявлении.

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Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал, но локомотив и тягач получили повреждения. Железнодорожное полотно повреждено не было, а тягач завалился на бок. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы.

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