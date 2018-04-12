Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом с детьми

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Глава Минздрава Подмосковья Дмитрий Марков заявил, что состояние двоих детей, пострадавших в ДТП с участием автобуса, оценивается как тяжелое. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Двое детей находятся в тяжелом состоянии. Их переводят в Москву. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — сказал Марков.

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Ранее сообщалось, что начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что ведомство возбудило уголовное дело по факту ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье.

12 апреля в Подмосковье между Ярославским и Фряновском шоссе в районе поселка «Факел-2» автобус перевозивший 40 детей столкнулся с легковым автомобилем.