В Барселоне грузовик въехал в группу пешеходов
В Барселоне на улице Араго грузовик протаранил группу пешеходов и сбил мотоциклиста, сообщает El Periódico.
По данным издания, авария произошла из-за неисправности тормозов. Сообщается, что в результате инцидента пострадали восемь человек, их состояние не вызывает опасений у медиков.
Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу людей в немецком Мюнстере. Водитель фургона покончил с собой, правоохранители сообщили о нескольких погибших и десятках пострадавших. После расследования полиция не обнаружила исламского следа в происшествии.
L'autopista de carrer d'Aragó pic.twitter.com/QCttF7G62P— JordiMoXi (@JordiMoXI) 12 апреля 2018 г.