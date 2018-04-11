Для жителей Дальнего Востока будет действовать дополнительная скидка на автомобили

Жители Дальнего Востока смогут рассчитывать на дополнительные скидки в по программам господдержки стимулирования спроса на покупку новых автомобилей. От этом на конференции РОАД заявил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов.

Речь идет об автомобилях не дороже 1,5 млн рублей, которые можно приобрести по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Цель такой скидки – сделать привлекательными для жителей Дальнего Востока именно новые автомобили российского производства. Пока в этом регионе спросом традиционно пользуются подержанные японские иномарки.

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Размер дополнительной скидки Морозов не уточнил.

Ранее сообщалось, что объем господдержки отрасли в 2018 году эта цифра составляет 34,4 млрд руб. Подробнее о программах господдержки можно прочитать здесь.