В Тюмени пьяный водитель Land Rover протаранил 13 машин и пешком пошел домой

В Тюмени в ночь на среду произошло крупное ДТП, в котором оказались повреждены более десяти машин. Устроивший аварию пьяный водитель, сбежал, но вскоре был задержан. Об этом сообщает 72.ru

Авария произошла 10 апреля в 23:50. Сначала на дороге столкнулись Land Rover и Hyundai. От удара их откинуло на стоящие на парковке автомобили. 34-летний водитель премиального внедорожника с места происшествия скрылся, отправившись домой.

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Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили адрес проживания нарушителя и оперативно задержали его. Даже с учетом прошедшего после аварии времени алкотестер показал, что мужчина пьян. В аварии пострадала 30-летняя женщина, находившаяся в салоне Hyundai. Прибывшие на место аварии медики зафиксировали у неё травму головы.

В общей сложности повреждения получили порядка 13 машин.