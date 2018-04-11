Грузовик протаранил девять машин на юго-западе Москвы

На ул. Профсоюзная произошла авария с участием 10 машин, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В районе д. 21 по ул. Профсоюзная самосвал совершил столкновение с остановившимися на светофоре автомобилями — четырьмя Volkswagen (из них одна машина такси), Lexus, Toyota Camry, Kia Rio и двумя такси — Hyundai Solaris», — сказал источник.

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Источник отметил, что в данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Фигурируют две версии аварии — отказ тормозов и ошибка водителя.

Сообщается, что в пресс-службе управления ГИБДД по Москве подтвердили факт ДТП, а также добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в автобусную остановку на юге Москвы.