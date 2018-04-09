СК завершил проверку жалобы сотрудника ГИБДД Сургута Бастрыкину на свое начальство

Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) не нашли состава преступления в действиях руководителей сотрудника ГИБДД Сургута Сергея Иванова, не найдя подтверждения изложенным им сведениям в видеообращении главе СК России Александру Бастрыкину в феврале этого года. Об этом «Газете.Ru» рассказала официальный представитель окружного управления СК Алина Никифорова.

В своем обращении капитан ГИБДД обвинил своего руководителя Евгения Духовникова в ряде должностных преступлений, в том числе фальсификации доказательств - якобы тот написал письмо в правоохранительные органы от имени другого человека, после чего Иванов стал фигурантом уголовного дела.

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Обращения в региональные силовые структуры успеха не принесли и тогда капитан Иванов, ставший известный после громкого задержания попавшего в ДТП предположительно пьяного сына экс-главы ГИБДД ХМАО Сергея Алгазина, обратился к Бастрыкину.

Проверка длилась месяц и в итоге следователи на основании почерковедческой экспертизы не смогли установить фактов фальсификации и состава других преступлений в действиях Духовникова.

«По результатам проверки 30.03.2018 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств), по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК, то есть в связи с отсутствием события указанного преступления, а также по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК, в связи с отсутствием в действиях Духовникова состава указанного преступления» - говорится в ответе СК на запрос «Газеты.Ru».

О решении следователей капитан Иванов узнал от корреспондента «Газеты.Ru» и пока не готов комментировать свои дальнейшие действия.

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