СК начал проверку после аварии с электричкой в Крыму

__is_photorep_included11709997: 1

Следственный комитет организовал проверку по факту столкновения электрички и микроавтобуса в Крыму. Об этом управление СК по региону сообщило «Газете.Ru».

«Организована проверка. Следователи работают на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

ДТП произошло на железнодорожном переезде под Армянском. Микроавтобус столкнулся с пригородным поездом Керчь – Армянск.

По данным крымского Минздрава, погибли пять человек, еще 12 пострадали. В местном главке МВД уточнили, что среди пострадавших детей нет.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД, переезд, где произошла авария, оборудован звуковой и световой сигнализацией, которая находится в рабочем состоянии.