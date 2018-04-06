Мару Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей за езду без прав
Известную стритрейсершу Мару Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей за езду после бессрочной приостановки действия водительских прав. Об этом «Газете.Ru» сообщили в МВД России.
Напомним, что девушку задержали около трех часов ночи 31 марта за рулем Mercedes на Ленинградском проспекте. На обнародованной записи с камеры наблюдения Багдсарян садится за руль и уезжает. После задержания на девушку составили протокол по статье 12.7 КоАП России «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».
Багдасарян не явилось в назначенное время 3 апреля в ГИБДД на рассмотрение дела. В итоге, несмотря на то, что по статье КоАП, ей грозил и арест до 15 суток, и исправительные работы, ей выписали штраф в 15 тысяч рублей, что вдвое меньше максимально возможного по данной статье.
В марте 2017 года суд бессрочно приостановил срок действия водительских прав Багдасарян из-за имеющейся у нее эпилепсии. Однако и после решения суда Багдасарян ловили за рулем сотрудники ГИБДД.
1 апреля этого года Багдасарян неожиданно выложила в своем инстаграме фото своих водительских прав, намекнув, что ей их вернули. После реакции СМИ пост был удален.