Минэнерго не ожидает роста цен на бензин выше инфляции

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Минэнерго не ожидает роста цен на бензин в 2018 году выше уровня инфляции. Об этом сообщает RNS.

«Что касается роста цен, он происходит в соответствии с инфляционной составляющей и теми налоговыми решениями, которые были приняты. Никаких дополнительных факторов нет. По результатам года, рост должен быть на уровне инфляции», — сказал Новак.

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Он также подчеркнул, что дефицита бензина на внутреннем рынке нет.

«Мы не видим какой-то критичной ситуации, на сегодняшний день достаточное количество нефтепродуктов», — добавил Новак.

Ранее сообщалось, что независимые трейдеры нефтепродуктов пожаловались властям на резкий рост цен на топливо.