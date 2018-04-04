Четыре британца погибли в аварии во Флориде

В американском штате Флорида разбились четыре жителя Великобритании, передает «Би-би-си» со ссылкой на полицию города Титусвилл.

По данным издания, британцы были на обратном пути из Космического центра имени Кеннеди, когда с их машиной столкнулся пикап. Водитель пикапа был доставлен в больницу с серьезными травмами.

Реклама

Отмечается, что все погибшие приходились родственниками друг другу.

Ранее сообщалось, что два пожарных-любителя разбились по дороге на вызов в США.