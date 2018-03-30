Tesla отзывает 123 тысячи седанов Model S из-за ржавых болтов

Компания Илона Маска Tesla объявила об отзыве всех автомобилей модели Model S, выпущенных до апреля 2016 года, сообщает LA Times.

Причиной отзыва названа модификация компонента рулевого управления. Автопроизводитель заявил, что проблема заключается в ускоренной коррозии болтов в усилителе руля, которая наблюдается в регионах с холодным климатом.

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Отзыв затронет примерно 123 тыс. электромобилей по всему миру.

Как заявили в компании, проблема, которая пока не стала причиной никаких несчастных случаев, касается только флагманского седана Model S, и не распространяется на модели X или Model 3.

В феврале сообщалось, что на компанию Маска подает в суд ее бывший сотрудник, который утверждает, что автомобильный гигант продает дефектные автомобили, не уведомляя об этом покупателей.