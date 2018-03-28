В Бразилии обстреляли кортеж экс-президента

Неизвестные совершили стрельбу по кортежу бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, сообщается в официальном твиттере политика.

«Кортеж бывшего президента Лулы да Сильва получил как минимум три выстрела на юге страны, когда проезжал между городам Кедас-ду-Игуасу и Ларанджейрас-ду-Сул без сопровождения полиции. Два автобуса получили повреждения, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

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По мнению экс-президента, которое он выразил в других твитах, нападение совершили его политические оппоненты.

В данный момент Лула да Сильва подал апелляцию на собственное заключение на 12 лет и один месяц — в прошлом году бывшего президента Бразилии признали виновным в коррупции. Из-за судебных разбирательств Лула да Сильва не сможет принять участие в президентских выборах в Бразилии в 2018 году.

Ранее сообщалось, что у экс-президента Бразилии отобрали паспорт.