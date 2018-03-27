На Украине подсчитали убытки от Крымского моста

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о финансовых потерях страны от строительства Крымского моста, передает УНН.

«Убытки несутся. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам», — заявил Омелян.

Он также добавил, что Россия не стала согласовывать с Киевом вопрос строительства и запуска переправы.

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Ранее сообщалось, что на Украине планируют заблокировать Крымский мост.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.