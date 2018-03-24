На Украине планируют заблокировать Крымский мост

Один из лидеров «Меджлис крымско-татарского народа» Ленур Ислямов заявил, что он намерен «сделать все», чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ислямов также предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма.

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По его словам, к ним должны применяться те же ограничительные меры, что и к посещающим полуостров артистам.

При этом он подчеркнул, что для блокирования моста будут применяться «ненасильственные методы борьбы».

Ранее в Минтрансе России рассказали о поэтапном запуске движения автомобилей по Крымскому мосту..

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

«Меджлис крымско-татарского народа» — экстремистская организация, запрещенная в России.