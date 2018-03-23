После ДТП с автобусом в Псковской области госпитализировали более 20 человек

В Псковской области после столкновения автобуса с туристами из Белоруссии и автомобиля более 20 человек были госпитализированы. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Двадцать один человек доставлен в стационары: одиннадцать — в Псковскую областную клиническую больницу и десять — в детскую. Двое взрослых участников аварии находятся в тяжелом состоянии. Всем им оказывается медицинская помощь», — сказал председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

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Как отмечается, для транспортировки пострадавших были привлечены пять бригад «Скорой помощи».

Ранее сообщалось, что возле населенного пункта Лудони на федеральной автодороге Р-23 «Псков» столкнулись туристический автобус из Белоруссии и легковая автомашина КIA Rio.