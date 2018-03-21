Меркель прокомментировала запрет дизельных машин в Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в бундестаге заявила, что федеральное правительство отвергло идею полного запрета дизельных автомобилей, передает Reuters.

«Мы выступаем против национального запрета на дизельные машины», — сказала Меркель.

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Взамен предложения о запрете, которое широко обсуждалось в Германии, Меркель считает необходимым развивать экологичность дизельных машин, а также бороться с вредными выбросами в загрязненных городах.

Ранее сообщалось, что в Риме запретят дизельные машины.