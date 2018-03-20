В Минтрансе рассказали о поэтапном запуске движения автомобилей по Крымскому мосту

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Минтранс России намеревается с опережением, в мае 2018 года, ввести в эксплуатацию автодорожную часть Крымского моста и поэтапно организовать движение по ней, сообщается на сайте ведомства.

«На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе — в конце 2018 года, как и было намечено первоначальными графиками», — говорится в заявлении.

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В заявлении отмечается, что для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста, будет сделано исключение: он сможет двигаться по мосту сразу после открытия его автодорожного участка.

Ранее на мосту побывал президент России Владимир Путин.