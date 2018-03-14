Судебные приставы готовятся выставить на торги BMW актера Алексея Панина

Судебные приставы начали процедуру оценки имущества актера Алексея Панина, который до сих пор не погасил имеющиеся у него огромные долги по дорожным штрафам и другим выплатам. Об этом «Газете.Ru» рассказали в столичном управлении Федеральный службы судебных приставов (ФССП).

«Задолженность у Панина не погашена, — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства. — С него взяты объяснения по данному факту».

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На сайте УФССП можно найти все долги артиста — на данный момент система в ответ на запрос по его имени показывает 211 непогашенных исполнительных производств, самые свежие из которых заведены меньше месяца назад. Ранее сообщалось, что общая задолженность артиста может составлять около миллиона рублей. В том числе за Паниным числились около полусотни неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на общую сумму в 40 тысяч рублей.

После задержания в начале февраля сотрудниками ДПС на автомобиль BMW артиста приставами был наложен запрет на любые регистрационные действия, однако саму машину ему отдали на ответственное хранение.

Учитывая, что долги артист из-за безденежья гасить не спешит, в ФССП перешли к процедуре оценки имущества должника, которая, в случае дальнейшей неуплаты, будет реализовано на торгах.

«Процедура оценки — это достаточно долгий процесс. Пристав сделает заявку, потом она попадет в Управление, потом мы привлечем независимого эксперта, с которым у нас заключен госконтракт, и он готовит заключение о стоимости имущества. И после оценки, если он продолжит уклоняться от выплат, автомобиль будет реализован. Кроме того, подготовлен пакет документов для отправки в суд с целью ограничить ему выезд за границу. В этом плане для него нет никаких исключений или особого подхода — все предусмотренные законом меры принудительного исполнения будут приняты», — рассказала в пресс-службе.

Подробнее о похождениях на дороге Алексея Панина читайте в материале «Газеты.Ru».