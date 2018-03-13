Напавшего на женщину в Москве водителя BMW приговорили к полугоду исправительных работ

Водитель BMW Руслан Вьюнов, на которого подали в суд за избиение женщины в центре Москы за хлопок ладонью по его машине, решением Хамовнического суда признан виновным. Об этом «Газете.Ru» сообщила сама потерпевшая Мария Моисеева.

В отношении Вьюнова было возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (побои), минимальное наказание по которой — 360 часов обязательных работ, а максимальное — два года лишения свободы. В итоге суд назначил агрессивному водителю наказание в виде полугода исправительных работ. Кроме того, суд частичное удовлетворил гражданский иск Моисеевой, обязав мужчину выплатить ей 30 тыс. руб. Сама потерпевшая требовала 200 тыс. рублей в виде моральной компенсации.

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По словам Моисеевой, решение суда ее полностью устроило.

Ранее сообщалось, что конфликт между водителем затонированного BMW X5 Русланом Вьюновым и Моисеевой произошел 5 мая 2017. Автомобилист не пропустил на пешеходном переходе Марию Моисееву с двумя маленькими детьми. От неожиданности и возмущения, по словам Моисеевой, она хлопнула по капоту промчавшейся мимо иномарки ладонью и пошла дальше. Однако это разозлило мужчину, и он решил разобраться с обидчицей.

Его досада была столь велика, что, не найдя места рядом, чтобы припарковаться, Вьюнов доехал до соседней улицы, бросил там автомобиль, в котором осталась сидеть его 16-летняя дочь, и пробежал в поисках Моисеевой несколько десятков метров — женщина как раз подходила к школе, куда вела детей. Там, как утверждала Моисеева, Вьюнов на нее буквально напал — стал кричать на нее матом в присутствии детей, а после с силой толкнул в плечо два раза.

Сам Вьюнов до последнего отрицал вину и заявлял, что женщина его провоцировала.