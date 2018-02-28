В Риме запретят дизельные машины

Власти Рима запретят владельцам автомобилей на дизельном топливе въезд в центр города с 2024 года, заявила мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи на климатическом саммите C40.

«Мы все чаще наблюдаем экстремальные климатические явления. Вот почему мы должны действовать быстро. С 2024 года использование дизельных автомобилей будет запрещено в центре города Рима», — написала Раджи в своем фейсбуке.

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Мэр отметила, что жителям Италии нужно проявить мужество и принять решительные меры.

В международном климатическом саммите группы C40 участвуют 92 крупнейших города мира.

Ранее сообщалось, что в Риме выпал аномальный снег. В 2016 году стало известно, что в Париже, Афинах, Мадриде и Мехико запретят дизельные автомобили к 2025 году.