Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Новосибирске, двое погибли

В Новосибирске автомобиль выехал на тротуар, по которому шли пешеходы, и сбил нескольких человек. Двое погибли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

«Сегодня в 21.00 в районе площади Лыщинского в Новосибирске был совершен наезд на пешеходов автомобилем Honda CR-V. Пешеходы шли по тротуару. По предварительным данным, на месте погиб трехлетний мальчик, женщина умерла в машине «скорой помощи», — сказал представитель ведомства.

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По предварительным данным, пострадали еще три человека: двое взрослых и один ребенок.

В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства аварии.