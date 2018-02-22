Новые правила прохождения техосмотра вступили в силу
В четверг, 22 февраля, вступают в силу новые правила прохождения техосмотра автомобилей. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
По новым правилам, при прохождении техобслуживания необходимо предъявить не только знак аварийной остановки и огнетушитель, но и аптечку.
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В документе говорится, что водителям запрещается демонтировать предусмотренные изготовителем стеклоочистители и стеклоомыватели, а также использовать автомобиль при дефектах усилителя руля.
Также указывается, что если на автомобиле установлена шипованная резина, то она должна быть на всех колесах.