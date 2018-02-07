«Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по объединению онлайн-сервисов заказа такси в России и соседних странах, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение «Яндекса».

«На момент закрытия сделки Uber и «Яндекс» инвестировали в новую компанию соответственно $225 и $100 млн. С учетом этих инвестиций денежные средства на балансе компании составляют 400 млн долларов», — сообщил «Яндекс».

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Совместный бизнес оценивается более чем в $3,8 млрд.

Объединенная компания будет работать в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Также в ее состав войдет сервис UberEATS в этих странах.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» и Uber намерены закрыть сделку в феврале.