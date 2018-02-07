Актер Алексей Панин выложил новое видео с нарушением ПДД

Актер Алексей Панин опубликовал в своем инстаграм новую видеозапись, сделанную им во время движения.

В коротком ролике Панин, находясь за рулем с непристегнутым ремнем безопасности, в нецензурной форме опровергает слухи о своем задержании на 15 суток. Запись была опубликована в среду днем.

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На прошлой неделе Панин оказался в эпицентре скандала, выложив ролик с ездой по Ленинскому проспекту. На записи видно, что актер не пристегнут. После появления ролика ГИБДД начала проверку, 5 февраля артист был задержан сотрудниками ГИБДД и судебными приставами. Оказалось, что на его счету свыше 250 штрафов за нарушение ПДД, более 50 из которых он не оплатил. Также у него нашлись и другие задолженности.

Автомобиль Панина был арестован, но отдан ему на ответственное хранение без права совершения регистрационных действий. Если в течение 10 дней он не погасит долги, роскошную BMW актера выставят на торги.

Сам Панин объяснил, почему не оплачивал собственные штрафы.

О реакции ГИБДД Москвы на новое видео артиста с нарушением ПДД пока информации нет.