Алексей Панин рассказал, почему не оплачивает дорожные штрафы

Алексей Панин рассказал, почему не оплачивал дорожные штрафы. Как рассказал артист столичной полиции, у него до недавнего времени не было денег.

«Я целый год искал свою дочь. Год я жил в Петербурге: в машине, у случайных знакомых, мне помогали добрые люди деньгами. Просто на улице встречали и помогали, подогревали меня деньгами, потому что знали, что у меня увезли моего ребенка. Год я нигде не работал. Вот сейчас я начал работать, и сейчас я буду с большим рвением, инициативой платить все штрафы», - заявил Панин.

В понедельник актер был задержан на МКАД после того, как на прошлой неделе выложил ролик, на котором он двигается по Ленинскому проспекту непристегнутым. Оказалось, что у артиста в общей сложности почти 250 дорожных штрафов, из которых более 50 до сих пор не оплачены.