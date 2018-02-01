Водитель автобуса задержан после крупного ДТП в Ростовской области

Полицейские задержали водителя автобуса, попавшего накануне в крупное ДТП в Ростовской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

«Водитель автобуса задержан в порядке 91 статьи УПК. Мера пресечения ему пока не избрана», — сообщили в ведомстве.

Реклама

ДТП произошло в среду, 31 января, около 04.00 на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе. Автобус следовал из Саратова в Ростов.

В результате аварии погибли 4 человека, еще 15 пострадали.