МВД Казахстана считает несчастным случаем возгорание автобуса с людьми

Возгорание автобуса в Актюбинской области Казахстана, в результате которого погибли люди, является несчастным случаем, передает РИА «Новости» заявление заместителя министра внутренних дел республики Ерлана Тургумбаева.

«Хотел бы особо отметить, что там не произошло дорожно-транспортного происшествия. В то же время никаких криминальных последствий мы не видим, это, скорее всего, несчастный случай. Это подтверждается показаниями выживших, все они утверждают, что пожар начался в салоне автомашины», — сказал он.

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Тургумбаев выразил надежду, что причина возгорания станет понятна 19 января.

Ранее сообщалось, что МЧС Узбекистана отправит самолет за телами погибших при пожаре в автобусе в Атюбинской области в Казахстане.