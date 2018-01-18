Названа причина возгорания автобуса в Казахстане с 52 погибшими

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Причиной пожара в автобусе в Казахстане, в котором погибли 52 человека, могло стать замыкание проводки. Об этом сообщает издание NUR.kz со ссылкой на областное управление департамента по ЧС.

Отмечается, что при возгорании началась паника. Также сообщается, что автобус был перегружен.

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Как сообщалось, инцидент произошел в Актюбинской области Казахстана утром 18 января. Автобус направлялся в Россию по трассе Самара – Шымкент.

Всего внутри находились 57 человек, пятерым удалось спастись. В казахстанском департаменте по ЧС уточняют, что все погибшие — граждане Узбекистана, россиян среди них не было.